В поселке на Днепропетровщине ввели карантин: в чем дело

На территории поселка Томаковка на Днепропетровщине ввели карантин.

В поселке Томаковка зарегистрировали случай заболевания бешенством у дикого животного.

Об этом сообщили на странице сообщества в Facebook.

В связи с этим сегодня, 13 сентября, введены каратинные ограничения на улицах Садовая, Майская, Ломаная, Мокрая и переулка Горном.

В поселке также запланировано проведение обязательной вакцинации против бешенства всех домашних мясоядных животных. Все желающие могут вакцинировать домашних питомцев.

Введен запрет на вывоз собак, кошек и диких животных за пределы населенного пункта.

Просим владельцев животных отнестись с пониманием и содействовать в проведении вакцинации. Так как бешенство – это особенно опасная инфекционная болезнь… вызываемая нейротропным вирусом и характеризующаяся поражением нервной системы, и в случае отсутствия лечения заканчивается летально, — отмечают в сообщении общины.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области можно бесплатно вакцинировать против бешенства домашнего любимца.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: