В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала

Экс-заключенный похитил деньги из дома на Днепропетровщине, пока хозяйка отдыхала.
17 августа в одном из домов в селе Сурско-Михайловка, когда 33-летняя женщина отдыхала в своем доме, подозреваемый через незапертую дверь проник в дом. Когда он убегал с чужим имуществом, его заметила хозяйка дома и вызвала полицию.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель села.
Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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