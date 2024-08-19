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  • В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала

В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала

Сегодня 20:01
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На Днепропетровщине экс-заключенный пробрался в дом, пока хозяйка была дома.

Новости Днепра про В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала

Экс-заключенный похитил деньги из дома на Днепропетровщине, пока хозяйка отдыхала.

17 августа в одном из домов в селе Сурско-Михайловка, когда 33-летняя женщина отдыхала в своем доме, подозреваемый через незапертую дверь проник в дом. Когда он убегал с чужим имуществом, его заметила хозяйка дома и вызвала полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель села.

Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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Новости Днепра про В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спалаУкраїнська Новости Днепра про В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спалаРусский

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