В поселке близ Днепра дочь убила своего отца, а тело спрятала в колодце

Полиция Новомосковского района задержала 44-летнюю подозреваемую, которая ударила отца молотком по голове и спрятала его тело в колодец.
О вероятном преступлении полицейские узнали от односельчанки убитого, которая забила тревогу, когда 64-летний мужчина длительное время не появлялся на улице. Женщина допустила, что его могли убить.
44-летняя дочь убитого пыталась успокоить взволнованную соседку и сказала, что отец уехал в Донецкую область. Впрочем, во время проверки двора дома, где жила семья, правоохранители нашли тело мужчины в колодце.
Оказалось, что во время ссоры дочь ударила отца молотком по голове. От удара мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина бросила тело родственника в колодец и засыпала мусором, а сверху щебнем.
18 августа правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в колодезной яме, на глубине около семи метров. Кроме того, во время обыска в доме умершего нашли орудие преступления — молоток.
Все вещдоки правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
44-летней женщине сообщили о подозрении в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. За содеянное ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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