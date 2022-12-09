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  • В полиции рассказали новые подробности о пропавших детях, которых нашли мертвыми после недель поисков

В полиции рассказали новые подробности о пропавших детях, которых нашли мертвыми после недель поисков

Сегодня 14:58
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Полиция Кривого Рога рассказала новые подробности смерти двух мальчиков, искавших более двух недель.

Новости Днепра про В полиции рассказали новые подробности о пропавших детях, которых нашли мертвыми после недель поисков

Вчера 8 декабря стало известно о смерти двух мальчиков, которых искали по всей области более двух недель. По словам полиции, тела детей обнаружили на территории Ингулецкого ГОКа. Сегодня начальник Криворожского районного управления полиции Владимир Васильев рассказал подробности дела, пишет местное издание «Свои».

Отмечается, что одежду мальчиков еще ищут, есть предположение, что дети сами разделись. Тела детей нашли на расстоянии 50 метров друг от друга – на высоте и на склоне. Видимые телесные повреждения не обнаружены, однако судебная экспертиза еще продолжается.

По словам полицейских, правоохранители не могли заходить на территорию частного предприятия, где нашли детей. Карьер сейчас не работает, там находятся только охранники. Сама полиция карьер не обследовала, ориентировку на поиск детей дали Ингулецкому ГОКу.

Как сообщают местные СМИ, оба мальчика из проблемных семей, а искали своего ребенка только родители одного из них. Тела школьников находились в двух километрах от дома одного из погибших.

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Новости Днепра про В полиции рассказали новые подробности о пропавших детях, которых нашли мертвыми после недель поисковУкраїнська Новости Днепра про В полиции рассказали новые подробности о пропавших детях, которых нашли мертвыми после недель поисковРусский

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