В полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона

К сожалению, количество аварий в последнее время возросло.

В патрульной полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона.

Для этого можно воспользоваться европротоколом.

Как отмечают правоохранители, у этого способа есть преимущества:

быстрота оформления ДТП;

отсутствие админпротокола и штрафа;

водительское удостоверение не изымается.

Но есть и определенные условия:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Если все условия соблюдены, можно воспользоваться электронным европротоколом. Для этого необходимо любое мобильное устройство с камерой и возможностью перейти по ссылке.

Отметим, европротокол – это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями на месте аварии, затем предоставляется страховщику для подтверждения ДТП. Европротокол позволяет оформить аварию без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим. После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП.

Важно: если какое-либо из условий не соблюдено, то нужно вызывать правоохранителей.

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