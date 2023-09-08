В полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона

В патрульной полиции рассказали, как жители Днепра могут быстро оформить ДТП с помощью смартфона.
Для этого можно воспользоваться европротоколом.
Как отмечают правоохранители, у этого способа есть преимущества:
Но есть и определенные условия:
Если все условия соблюдены, можно воспользоваться электронным европротоколом. Для этого необходимо любое мобильное устройство с камерой и возможностью перейти по ссылке.
Отметим, европротокол – это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями на месте аварии, затем предоставляется страховщику для подтверждения ДТП. Европротокол позволяет оформить аварию без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим. После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП.
Важно: если какое-либо из условий не соблюдено, то нужно вызывать правоохранителей.
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