В полиции Днепропетровщины новый начальник: что о нем известно

Сегодня, 13 октября, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового главу ГУ НП в Днепропетровской области.

Им стал полковник Александр Ганжа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции и Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новый начальник уже встретился с личным составом.

Поставленные задачи понятны, от личного состава также требую соблюдения дисциплины и законности, ведь это обязательная составляющая получения доверия граждан, что является основным показателем эффективности нашей работы, – отметил Ганжа во время встречи.

Что о нем известно

Александр Ганжа работает в правоохранительных органах уже 25 лет. Начинал в Харьковской области с должности участкового инспектора. Позже был на руководящих должностях в отделах по борьбе с организованной преступностью и стратегических расследований. Почти три года нес службу в Одесской области. Являлся заместителем начальника областной полиции. Последние девять месяцев возглавлял ГУ НП в Ровенской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно.

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