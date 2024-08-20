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  • В Полтавской области задержали жителя Днепропетровщины, который подорвал гранатой жену и ребенка

В Полтавской области задержали жителя Днепропетровщины, который подорвал гранатой жену и ребенка

Сегодня 10:04
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Мужчину, который бросил гранату в жену и ребенка в Никопольском районе, задержали в Полтавской области.

Новости Днепра про В Полтавской области задержали жителя Днепропетровщины, который подорвал гранатой жену и ребенка

Событие произошло 8 июля в Никопольском районе. Там в одном из домов мужчина из-за ревности взорвал боевую гранату в доме, где находились жена и ребенок. После совершенного сбежал. Женщину с 5-летним сыном госпитализировали в больницу с травмами.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Полицейские объявили в розыск 25-летнего мужчину. Он прятался на Полтавщине. Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого.

“Получив уведомления от коллег из соседней области, мы сразу включились в работу. В ходе оперативно-розыскных мер мы получили информацию, что правонарушитель может скрываться на территории Полтавщины. Мы спланировали специальную операцию, к которой привлекли опытных оперативников уголовного розыска, работников других оперативных служб областного аппарата, работников Полтавского райуправления, кинологов со служебными собаками и работников батальона полиции особого назначения. При реализации спланированных оперативных мероприятий нам удалось определить местонахождение фигуранта и задержать его при попытке выезда в другую область. Благодарю каждого полицейского, кто принимал участие в этой операции, за мужество и высокий профессионализм», — рассказал Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины.

Задержанный мужчина передан работникам полиции Днепропетровщины для проведения необходимых следственных действий в рамках открытого уголовного производства по статье 15 и статье 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про В Полтавской области задержали жителя Днепропетровщины, который подорвал гранатой жену и ребенкаУкраїнська Новости Днепра про В Полтавской области задержали жителя Днепропетровщины, который подорвал гранатой жену и ребенкаРусский

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