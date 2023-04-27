В Польше обнаружили обломки ракеты с надписями на русском: СМИ выяснили ее происхождение

В Польше неподалеку от Быдгоща обнаружили ракету с русскими надписями.

В четверг, 27 апреля, вблизи польского Быдгоща обнаружили обломки военно-воздушного объекта, который, вероятно, является ракетой воздух-воздух. Что интересно, на остатках боеприпаса были видны надписи на русском языке.

Как сообщают журналисты польского издания RMF FM, ракету могли выпустить военные польской армии, ведь рядом с городом есть аэродром и предприятие, обслуживающее военную авиацию.

По данным журналистов, ракету не могли выпустить в сторону Польши из-за границы, ведь ее нашли в 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.

В комментарии журналистам генерал Роман Полко напомнил, что в Польше тоже есть советские Миг29, которые стреляют ракетами изготовленными на территории СССР, поэтому вполне возможно, что боеприпас выпустили во время учений, а он мог полететь в неправильном направлении.

Однако официально эту информацию польские вооруженные силы не комментировали.

Напомним, в ноябре 2022 года на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Это произошло во время одного из массовых обстрелов Украины. Сначала сообщалось, что это были российские крылатые ракеты, но затем оказалось, что это могли быть зенитные ракеты С300, которые используют ВСУ при отражении воздушных атак.

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