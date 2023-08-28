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  • В Польше нашли 85-летнего дедушку из Днепра, который имеет проблемы с памятью

В Польше нашли 85-летнего дедушку из Днепра, который имеет проблемы с памятью

Сегодня 21:57
просмотров

В Польше ищут родственников потерявшегося 85-летнего дедушки.

Новости Днепра про В Польше нашли 85-летнего дедушку из Днепра, который имеет проблемы с памятью

Волонтеры ищут родных дедушку, которого обнаружили в польском Щецине. Зовут мужчину Виктор Трефилов. Пенсионер страдает потерей памяти, поэтому не смог даже назвать свое имя.

Известно, что Виктор приехал в Щецин из немецкого Реклинхаузена. Нашли его, когда он искал в городе реку Днепр. В документах указано, что дедушка родился в Днепре, поэтому волонтеры подозревают, что в нашем городе могут находиться его родственники. Об этом сообщает местный телеграм-канал.

Если вы узнали Виктора, обращайтесь в полицию Щецина.

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