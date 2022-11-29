В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.

27 ноября в полицию обратилась родственница погибшей пожилой женщины и сказала, что ее больная сестра не открывает дверь в дом. Прибывшие на место правоохранители нашли возле входной двери тело пенсионерки 1936 года рождения. На полу в комнате также обнаружили тела двоих мужчин.

Правоохранители выяснили, что мужчины жили вместе и ухаживали за бабушкой. Также полицейские установили, что мужчины регулярно злоупотребляли алкоголем.

Признаков насильственной смерти на телах погибших эксперты не нашли. По предварительной версии, люди погибли из-за отравление угарным газом, поскольку во время курения в кровати она загорелась.

Предварительно происшествие квалифицировали по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований пожарной безопасности).

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