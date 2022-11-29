Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

Сегодня 06:45
просмотров

В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.

Новости Днепра про В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка

27 ноября в полицию обратилась родственница погибшей пожилой женщины и сказала, что ее больная сестра не открывает дверь в дом. Прибывшие на место правоохранители нашли возле входной двери тело пенсионерки 1936 года рождения. На полу в комнате также обнаружили тела двоих мужчин.

Правоохранители выяснили, что мужчины жили вместе и ухаживали за бабушкой. Также полицейские установили, что мужчины регулярно злоупотребляли алкоголем.

Признаков насильственной смерти на телах погибших эксперты не нашли. По предварительной версии, люди погибли из-за отравление угарным газом, поскольку во время курения в кровати она загорелась.

Предварительно происшествие квалифицировали по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований пожарной безопасности).

Читайте также:

Новости Днепра про В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушкаУкраїнська Новости Днепра про В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушкаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать
    Новости Днепра
    Вчера 22:14
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

    Важная информация!

    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря
    Новости Днепра
    Вчера 21:17
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

    В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на…

    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:49
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)

    В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили,…

    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 19:51
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и…

    Последние новости

    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков
    Погода в Днепре во вторник, 29 ноября: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    В Днепре раздались взрывы: что известно
    В Днепре раздались взрывы: что известно

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.

    Вчера 22:37
    0
    просмотров
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать
    Во вторник в Днепре электротранспорт не будет работать

    Важная информация!

    Вчера 22:14
    1
    просмотров
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря
    Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря

    В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги для населения, однако уже в декабре могут измениться тарифы для предприятий, что повлияет на стоимость товаров и услуг.

    Вчера 21:17
    0
    просмотров
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)
    В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)

    В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили, что на улице Минусинской горит одноэтажный жилой дом.

    Вчера 20:49
    0
    просмотров
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности
    Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

    Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов.

    Вчера 19:51
    1
    просмотров
    Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів
    Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів

    Государственные инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля продолжают предупреждать грубые нарушения правил рыболовства на зимовальных ямах в акваториях Каховского и Днепровского водохранилищ и выявлять факты незаконной реализации водных биоресурсов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    97% российских целей были гражданскими объектами, — Резников
    97% российских целей были гражданскими объектами, — Резников

    С начала полномасштабной войны в Украине, 97% всех российских целей, были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Павлограде мужчина упал с 3-го этажа недостроя
    В Павлограде мужчина упал с 3-го этажа недостроя

    Пострадавшего госпитализировали.

    Вчера 18:33
    2
    просмотров
    В Кривом Роге судили водителя, не пропустившего пешехода: подробности
    В Кривом Роге судили водителя, не пропустившего пешехода: подробности

    В Кривом Роге оштрафовали водителя за то, что он не пропустил пешехода.

    Вчера 17:47
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх