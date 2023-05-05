В Подгородном во дворе дома взорвалась граната: есть пострадавшие

Пострадали двое мужчин.

В четверг, 4 мая, в Подгородном во дворе дома раздался взрыв. Вызов в полицию поступил около 21:00, сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители оперативно прибыли на место, там они установили, что в руке 37-летнего владельца дома взорвалась граната Ф-1, в результате чего местный житель и его 36-летний знакомый получили травмы.

Мужчин госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали: Мосты, больницы, «Мост-сити», школы, поезда метро: в Днепре снова массовое «минирование».

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