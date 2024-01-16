В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

На днях в Подгородном неизвестные «напали» на припаркованный Lanos: они побили окна в автомобиле и облили его кислотой.

Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте… 2 просмотров

В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания. 5 просмотров

В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. 5 просмотров

Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО) Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на… 4 просмотров