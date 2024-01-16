Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Сегодня 17:53
просмотров

Мы обратились за комментарием в полицию.
Новости Днепра про В Подгородном неизвестные

Фото условное.

На днях в Подгородном неизвестные «напали» на припаркованный Lanos: они побили окна в автомобиле и облили его кислотой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».

Новости Днепра про В Подгородном неизвестные

Новости Днепра про В Подгородном неизвестные

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском задержали мужчину, который бросил гранату в окно многоэтажки: почему он это сделал.

Читайте также:

Новости Днепра про В Подгородном неизвестные Українська Новости Днепра про В Подгородном неизвестные Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но…

В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер
Новости Днепра
Сегодня 16:40
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по…

Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:41
Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города.…

Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления
Новости Днепра
Сегодня 14:54
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Последние новости

Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…

Сегодня 17:19
2
просмотров
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.

Сегодня 16:40
5
просмотров
В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки
В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки

Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сегодня 15:51
5
просмотров
Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)
Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на…

Сегодня 15:41
4
просмотров
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Сегодня 14:54
10
просмотров
В части Павлограда исчез свет: в чем дело
В части Павлограда исчез свет: в чем дело

В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.

Сегодня 14:52
4
просмотров
В Днепре появился свой бесплатный «Буковель»
В Днепре появился свой бесплатный «Буковель»

Днепряне нашли свой "Буковель".

Сегодня 14:17
3
просмотров
В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности
В центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности

Важная информация!

Сегодня 13:38
8
просмотров
Депутаты Новомосковска снова не выбрали новое название для города
Депутаты Новомосковска снова не выбрали новое название для города

Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.

Сегодня 13:01
8
просмотров
В Днепре открыли первую в Украине школу, где людей с инвалидностью учат управлять грузовиками
В Днепре открыли первую в Украине школу, где людей с инвалидностью учат управлять грузовиками

В Днепре открылась первая в Украине автошкола, где люди с инвалидностью могут научиться управлять грузовиками и получить категорию С1.

Сегодня 12:56
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх