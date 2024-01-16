В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

На днях в Подгородном неизвестные «напали» на припаркованный Lanos: они побили окна в автомобиле и облили его кислотой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском задержали мужчину, который бросил гранату в окно многоэтажки: почему он это сделал.
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