В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

Павлоград в Днепропетровской области атакуют ракетами.

В пятницу, 6 сентября, в Павлограде слышали несколько мощных взрывов. Атаку на город подтвердили и в местном исполкоме, призвав жителей не передвигаться по городу к отбою.

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ предупреждали о воздушных целях в направлении Павлограда.

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