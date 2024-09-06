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  • В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

Сегодня 10:31
просмотров

Павлоград в Днепропетровской области атакуют ракетами.

Новости Днепра про В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

В пятницу, 6 сентября, в Павлограде слышали несколько мощных взрывов. Атаку на город подтвердили и в местном исполкоме, призвав жителей не передвигаться по городу к отбою.

Новости Днепра про В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ предупреждали о воздушных целях в направлении Павлограда.

Новости Днепра про В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбоя

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Новости Днепра про В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбояУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде звучат взрывы: в местном исполкоме просят не передвигаться по городу до отбояРусский

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