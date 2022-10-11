В Павлограде «заминировали» завод с ракетным топливом: что известно

Об этом пишет «Днепр Оперативный».
Известно, что в 13:16 на электронную почту руководителя завода поступило письмо через автоматическую систему шифрования «Tutanota». Автор представился Шахидом и заявил, что предприятие заминировано, поэтому ракетное топливо будет уничтожено.
Территорию завода обследовали правоохранители и военные, охраняющие этот объект. Каких-либо взрывоопасных предметов или веществ найдено не было.
Теперь полиция ищет псевдоминира.
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