В Павлограде возросло количество раненых в результате ракетного удара

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С вечера по Никополю враг бил четыре раза. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия, которые нанес противник, выясняем. Но главное – без жертв, говорится в сообщении главы ОВА.
В других общинах района ночью было тихо. Также без обстрелов было на остальных территориях области.
Уже 74 пострадавших от вчерашней ракетной атаки по Павлограду.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Людмила Киченок впервые в карьере выиграла женский парный турнир Grand…
В Днепре вандалы оторвали железную дверь на входе в подъезд.
Житель Днепропетровщины поехал на "заработки" в столицу, чтобы жечь авто…
Хорошего дня, друзья!
Ранены животные, повреждены офис и квартиры волонтеров "Антарес" во время обстрела Павлограда.
Людмила Киченок впервые в карьере выиграла женский парный турнир Grand Slam.
В Днепре вандалы оторвали железную дверь на входе в подъезд.
Житель Днепропетровщины поехал на "заработки" в столицу, чтобы жечь авто ВСУ.
Хорошие новости от Укрнерго.
В Днепре эвакуировали всех посетителей из Мост Сити.
У АТБ на Левобережном касса самообслуживания просила оплату рублями.
В этом году в Украине Рождество Богородицы отмечают 8 сентября. Ранее один из важнейших церковных праздников отмечали 21 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней.
Каменные бабы снова были эвакуированы в Днепр.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!