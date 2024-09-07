В Павлограде возросло количество раненых в результате ракетного удара

Обнародованы обновленные данные о количестве пострадавших в Павлограде.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С вечера по Никополю враг бил четыре раза. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Последствия, которые нанес противник, выясняем. Но главное – без жертв, говорится в сообщении главы ОВА.

В других общинах района ночью было тихо. Также без обстрелов было на остальных территориях области.

Уже 74 пострадавших от вчерашней ракетной атаки по Павлограду.

В Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога, оставайтесь в безопасных местах.

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