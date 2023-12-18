В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают мальчика, который едва не утонул в ванной.

ГСЧС-ники сняли слой земли и достали 53-летнего мужчину. К сожалению, он уже был мертв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время проведения земляных работ на улице Днепровской коммунальщика засыпало землей на глубине трех метров.

В Каменском на Днепропетровщине 11-летний мальчик чуть не утонул в…

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