В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Во время проведения земляных работ на улице Днепровской коммунальщика засыпало землей на глубине трех метров.
На место сразу вызвали медиков и спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники сняли слой земли и достали 53-летнего мужчину. К сожалению, он уже был мертв.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают мальчика, который едва не утонул в ванной.
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