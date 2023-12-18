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В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Сегодня 17:46
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Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.

Новости Днепра про В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Во время проведения земляных работ на улице Днепровской коммунальщика засыпало землей на глубине трех метров.

На место сразу вызвали медиков и спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ГСЧС-ники сняли слой земли и достали 53-летнего мужчину. К сожалению, он уже был мертв.

Новости Днепра про В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Новости Днепра про В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают мальчика, который едва не утонул в ванной.

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Новости Днепра про В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погибУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погибРусский

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