В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних

Уточненные данные сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Больше суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью к врачам. В настоящее время – 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии сейчас находится 69-летний мужчина. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и осколочное ранение.
На стационарном лечении остаются 60 пострадавших.
Все остальные в среднем состоянии или легкие.
Недавно мы писали о том, что во время обстрела Павлограда пострадали волонтеры «Антареса».
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