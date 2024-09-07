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  • В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних

В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних

Сегодня 13:50
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В Павлограде снова возросло число пострадавших в результате ракетной атаки.

Новости Днепра про В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних

Уточненные данные сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Больше суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью к врачам. В настоящее время – 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии сейчас находится 69-летний мужчина. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и осколочное ранение.

На стационарном лечении остаются 60 пострадавших.

Все остальные в среднем состоянии или легкие.

Недавно мы писали о том, что во время обстрела Павлограда пострадали волонтеры «Антареса».

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Новости Днепра про В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетнихУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетнихРусский

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