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В Павлограде ночью горел жилой дом (ФОТО)

Сегодня 08:37
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В ночь с 8 на 9 июля в Павлограде Днепропетровской области горел одноэтажный дом. Огонь охватил одну из четырех квартир, расположенных в нем.

Новости Днепра про В Павлограде ночью горел жилой дом (ФОТО)

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 23:27. Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что огнем охвачена комната одной из четырех квартир, расположенных в одноэтажном жилом доме. Огнем были повреждены крыша и потолок, имущество внутри. Общая площадь возгорания составляет 60 кв. м.

Огонь ликвидировали в час ночи.

Новости Днепра про В Павлограде ночью горел жилой дом (ФОТО)

Новости Днепра про В Павлограде ночью горел жилой дом (ФОТО)

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