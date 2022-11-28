В Павлограде мужчина упал с 3-го этажа недостроя

В субботу, 26 ноября, около 15:05 в Павлограде произошел несчастный случай: мужчина упал с третьего этажа недостроя.
Об этом сообщает портал «Павлоград.dp.ua».
Отмечается, что это произошло по ул. Станкостроителей.
На место выехали врачи и спасатели. Прибыв, они увидели, что мужчина лежит в подвальном помещении. Сотрудники ГСЧС перенесли потерпевшего в автомобиль скорой. Мужчину госпитализировали. В каком состоянии он сейчас – неизвестно.
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