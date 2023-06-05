В Павлограде мужчина чуть не убил сожительницу: избил и ударил ножом в грудь

Как выяснили правоохранители, между сожителями возник конфликт, во время которого мужчина избил женщину и ударил ее ножом в грудь. После преступления он убежал из квартиры.
Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
На следующий день нападавшего задержали в квартире у родственников, где он скрывался от правоохранителей. Отмечается, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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