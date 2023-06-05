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В Павлограде мужчина чуть не убил сожительницу: избил и ударил ножом в грудь

Сегодня 12:58
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3 июня в Павлограде в квартире многоэтажки на улице Харьковской 34-летний мужчина чуть не убил свою 29-летнюю сожительницу.

Новости Днепра про В Павлограде мужчина чуть не убил сожительницу: избил и ударил ножом в грудь

Как выяснили правоохранители, между сожителями возник конфликт, во время которого мужчина избил женщину и ударил ее ножом в грудь. После преступления он убежал из квартиры.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

На следующий день нападавшего задержали в квартире у родственников, где он скрывался от правоохранителей. Отмечается, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 15 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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Новости Днепра про В Павлограде мужчина чуть не убил сожительницу: избил и ударил ножом в грудьУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде мужчина чуть не убил сожительницу: избил и ударил ножом в грудьРусский

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