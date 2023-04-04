В Павлограде молодой человек убил 47-летнего мужчину газовым ключом

На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что накануне между погибшим и задержанным в ходе телефонного разговора возникла ссора. Позже во время встречи подозреваемый ударил знакомого газовым ключом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Личность злоумышленника установили – им оказался 25-летний местный житель. Его задержали.
3 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного следствия.
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