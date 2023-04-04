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В Павлограде молодой человек убил 47-летнего мужчину газовым ключом

Сегодня 11:58
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В воскресенье, 2 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Г. Шияна обнаружено тело 47-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Новости Днепра про В Павлограде молодой человек убил 47-летнего мужчину газовым ключом

На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что накануне между погибшим и задержанным в ходе телефонного разговора возникла ссора. Позже во время встречи подозреваемый ударил знакомого газовым ключом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Личность злоумышленника установили – им оказался 25-летний местный житель. Его задержали.

3 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного следствия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции. 

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