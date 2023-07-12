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В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Сегодня 11:24
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Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный киоск.

Новости Днепра про В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 04:07.

Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания.

Пламя локализовали в 04:13 и ликвидировали в 04:27.

Огонь повредил торговое оборудование и пластиковую облицовку стен на площади 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре огромная ветка упала на автомобиль.

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