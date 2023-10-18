В Павлограде горел дом: ГСЧС-ники спасли 74-летнюю бабушку (ВИДЕО)

Сегодня, 18 октября, в Павлограде на улице Вернадского вспыхнул пожар. Там горел одноэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:22.
Спасатели оперативно прибыли на место. Во время проведения разведки в горящем доме они обнаружили 74-летнюю женщину. ГСЧС-ники вынесли бабушку на свежий воздух и передали ее медикам.
Пожар в доме локализовали в 07:40 и ликвидировали в 07:48. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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