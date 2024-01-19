Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошло

В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошло

Сегодня 15:44
просмотров

В Павлограде на Днепропетровщине спасатели снимали с подоконника детей.

Новости Днепра про В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошло

На улице Почтовой в Павлограде спасали детей, стоявших на подоконнике третьего этажа пятиэтажки. Вызов от прохожих в ГСЧС поступил 19 января.

Прибыв к месту вызова, сотрудники ГСЧС заметили двоих малолетних детей, стоявших на подоконнике квартиры в открытом окне. Чрезвычайники поставили стремянку, чтобы добраться до окна. Малышей 2 и 3 лет отвели в безопасное место.

Оказалось, что родителей не было дома, поэтому дети, оставшись без присмотра, решили открыть окно и вылезти на подоконник. К счастью, малышей вовремя заметили соседи, вызвавшие ГСЧС.

Теперь за малышами следят правоохранители, которые будут разбираться, почему родители оставили несовершеннолетних детей без присмотра.

К работам привлечены 6 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошло

Напомним, ранее схожий инцидент произошел в Кривом Роге. Чрезвычайники спасали ребенка, который висел на кондиционере. Мальчику вроде как запретили выходить на улицу, поэтому школьник решил выбраться из квартиры через окно. Однако «бегство» не удалось. Малыш застрял на балконе второго этажа, пока его не заметили прохожие, которые позвали ГСЧС.

Читайте также:

Новости Днепра про В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошлоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит
Новости Днепра
Сегодня 15:07
Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Если вы хотите поехать в путешествие по Украине и взять…

В Днепре возле храма погружались в ледяную воду на Крещение «по старому стилю»
Новости Днепра
Сегодня 14:53
В Днепре возле храма погружались в ледяную воду на Крещение «по старому стилю»

Жители Днепра праздновали второе Крещение.

Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:25
Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)

В Днепре сейчас существует всего один деревянный дом. Он был…

В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску
Новости Днепра
Сегодня 14:12
В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску

Будьте осторожны!

Последние новости

Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший
Снесло стену между квартирами: в Кривом Роге в пятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и газовая служба.

Сегодня 15:53
8
просмотров
Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит
Жители Днепра могут поездом перевозить свой автомобиль: на каких направлениях доступна услуга и сколько стоит

Если вы хотите поехать в путешествие по Украине и взять с собой свой автомобиль, вы можете воспользоваться необычной услугой от "Укрзалізниці" - вагон-автомобилевоз.

Сегодня 15:07
6
просмотров
В Днепре возле храма погружались в ледяную воду на Крещение «по старому стилю»
В Днепре возле храма погружались в ледяную воду на Крещение «по старому стилю»

Жители Днепра праздновали второе Крещение.

Сегодня 14:53
2
просмотров
Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)
Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)

В Днепре сейчас существует всего один деревянный дом. Он был построен во времена Екатеринослава и находится на Крутогорном спуске. Более 150 лет назад таких домов было значительно больше и в одном из них даже жил историк Дмитрий Яворницкий. А сам…

Сегодня 14:25
4
просмотров
В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску
В центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску

Будьте осторожны!

Сегодня 14:12
6
просмотров
«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем
«Майами в 15 минутах от центра»: в Днепре у озера построят ЖК с собственным пляжем

Застройщики раскрыли подробности нового ЖК, который планируют построить возле водоема на ж/м Ломовский.

Сегодня 13:35
5
просмотров
Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)
Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)

В состав Новокодацкого района входит несколько больших жилмассивов. Здесь есть как небольшие дома – на 3-5 этажей, так и многоэтажные высотки и новые ЖК. Купить недорогую квартиру тут легко, такого жилья в разных домах района много. Стоимость однокомнатной в среднем…

Сегодня 13:01
6
просмотров
В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП
В Днепре на Донецком шоссе Nissan сбил женщину на переходе: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Важна любая информация!

Сегодня 13:00
10
просмотров
В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев
В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев

В Днепре из-за сложных погодных условий не курсируют некоторые трамваи.

Сегодня 12:43
6
просмотров
В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных
В Днепре пройдет необычный забег ко Дню влюбленных

Принять участие может каждый желающий!

Сегодня 12:24
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх