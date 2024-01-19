В Павлограде двое малышей оказались на подоконнике напротив открытого окна третьего этажа: что произошло

В Павлограде на Днепропетровщине спасатели снимали с подоконника детей.

На улице Почтовой в Павлограде спасали детей, стоявших на подоконнике третьего этажа пятиэтажки. Вызов от прохожих в ГСЧС поступил 19 января.

Прибыв к месту вызова, сотрудники ГСЧС заметили двоих малолетних детей, стоявших на подоконнике квартиры в открытом окне. Чрезвычайники поставили стремянку, чтобы добраться до окна. Малышей 2 и 3 лет отвели в безопасное место.

Оказалось, что родителей не было дома, поэтому дети, оставшись без присмотра, решили открыть окно и вылезти на подоконник. К счастью, малышей вовремя заметили соседи, вызвавшие ГСЧС.

Теперь за малышами следят правоохранители, которые будут разбираться, почему родители оставили несовершеннолетних детей без присмотра.

К работам привлечены 6 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, ранее схожий инцидент произошел в Кривом Роге. Чрезвычайники спасали ребенка, который висел на кондиционере. Мальчику вроде как запретили выходить на улицу, поэтому школьник решил выбраться из квартиры через окно. Однако «бегство» не удалось. Малыш застрял на балконе второго этажа, пока его не заметили прохожие, которые позвали ГСЧС.

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