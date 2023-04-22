Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

Сегодня 10:41
просмотров

Пока одни граждане готовы отдать последнее, чтобы помочь ВСУ и приблизить тем самым нашу победу, другие - думают, как нажиться на войне. Так, в Павлограде двое жителей Днепра пытались продать автомобили, которые были переданы иностранными благотворителями в качестве гуманитарной помощи для нужд украинских защитников.

Новости Днепра про В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

Днепрян задержали на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Иномарки Land Rover и Mitsubishi Shogun из-за границы передали как гуманитарную помощь для нужд военных в борьбе с оккупантами. Вместо этого злоумышленники через сайт продажи автомобилей нашли потенциального покупателя и за 9 200 долларов продали пикапы.

«21 апреля следователи Павлоградского районного отдела полиции задержали двух фигурантов в возрасте 32 и 26 лет. Транспортные средства и денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Злоумышленников доставили в Павлоградский районный отдел полиции», — сообщает пресс-служба.

Новости Днепра про В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

В ближайшее время злоумышленникам будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Новости Днепра про В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

Читайте также:

Новости Днепра про В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

    В Днепре на улице Байкальской двое подростков напали на 48-летнего…

    На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту
    Новости Днепра
    Сегодня 09:15
    На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту

    Еще в 2022 году стало известно, что житель Марганца Никопольского…

    На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 08:52
    На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно

    Ночь на Днепропетровщине, к счастью, прошла спокойно. Однако вечером 21…

    Сразу 3 вызова о заминировании: в Днепре проверили более 260 объектов на наличие взрывчатки
    Новости Днепра
    Сегодня 08:36
    Сразу 3 вызова о заминировании: в Днепре проверили более 260 объектов на наличие взрывчатки

    В Днепре за минувшие сутки на электронную почту колл-центра СБУ…

    Последние новости

    В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео
    В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

    В Днепре на улице Байкальской двое подростков напали на 48-летнего мужчину, после чего ограбили его. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Сегодня 10:24
    просмотров
    На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту
    На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту

    Еще в 2022 году стало известно, что житель Марганца Никопольского района сдавал своему сыну-военному РФ расположение подразделений и военной техники ВСУ на территории Днепропетровской области. Суд определился с приговором.

    Сегодня 09:15
    просмотров
    На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно
    На подлете к Днепропетровской области были сбиты 4 вражеских БПЛА: что известно

    Ночь на Днепропетровщине, к счастью, прошла спокойно. Однако вечером 21 апреля враг все же пытался атаковать нашу область беспилотниками. Их планам помешала ПВО.

    Сегодня 08:52
    просмотров
    Сразу 3 вызова о заминировании: в Днепре проверили более 260 объектов на наличие взрывчатки
    Сразу 3 вызова о заминировании: в Днепре проверили более 260 объектов на наличие взрывчатки

    В Днепре за минувшие сутки на электронную почту колл-центра СБУ поступило сразу три сообщения о заминировании. Террористы-анонимы угрожали взорвать суды, школы, детские сады, мосты, больницы, ТРЦ, в частности "МОСТ-сити".

    Сегодня 08:36
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь
    Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

    Не забудьте взять с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень
    Ищут уже более 10 дней: в Днепре пропал парень

    Полицейские Днепра устанавливают местонахождение 20-летнего Андрея Бессонова.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд
    В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд

    У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних мігрантів доставили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой
    Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой

    Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото
    В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото

    Стало известно о возгорании автомобиля по улице Генерала Радиевского в Саксаганском районе Кривого Рога.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Завтра в Днепре не будет света: адреса
    Завтра в Днепре не будет света: адреса

    Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх