В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

Пока одни граждане готовы отдать последнее, чтобы помочь ВСУ и приблизить тем самым нашу победу, другие - думают, как нажиться на войне. Так, в Павлограде двое жителей Днепра пытались продать автомобили, которые были переданы иностранными благотворителями в качестве гуманитарной помощи для нужд украинских защитников.

Днепрян задержали на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Иномарки Land Rover и Mitsubishi Shogun из-за границы передали как гуманитарную помощь для нужд военных в борьбе с оккупантами. Вместо этого злоумышленники через сайт продажи автомобилей нашли потенциального покупателя и за 9 200 долларов продали пикапы.

«21 апреля следователи Павлоградского районного отдела полиции задержали двух фигурантов в возрасте 32 и 26 лет. Транспортные средства и денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Злоумышленников доставили в Павлоградский районный отдел полиции», — сообщает пресс-служба.

В ближайшее время злоумышленникам будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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