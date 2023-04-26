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В Павлограде BMW врезался в отбойник и загорелся

Сегодня 12:41
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Будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про В Павлограде BMW врезался в отбойник и загорелся

Во вторник, 25 апреля, в Павлограде на улице Днепровской произошла авария. Там BMW врезался в отбойник и загорелся. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:56.

На место оперативно прибыли спасатели. Они ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден моторный отсек на площади 2 кв. м.

Новости Днепра про В Павлограде BMW врезался в отбойник и загорелся

К счастью, водитель не пострадал.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Каруны стоят трамваи: причина. 

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