В Павлограде BMW врезался в отбойник и загорелся

Во вторник, 25 апреля, в Павлограде на улице Днепровской произошла авария. Там BMW врезался в отбойник и загорелся.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:56.
На место оперативно прибыли спасатели. Они ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден моторный отсек на площади 2 кв. м.
К счастью, водитель не пострадал.
К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Каруны стоят трамваи: причина.
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