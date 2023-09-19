В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области

Вчера вечером, 18 сентября, в Павлограде произошла смертельная авария.
Там на улице Днепровской 73-летний водитель Volkswagen Golf сбил 52-летнюю женщину, которая шла по переходу. К сожалению, от полученных травм потерпевшая умерла.
Водитель Volkswagen сбежал с места ДТП.
Об этом сообщает «Информатор».
Позже полицейские обнаружили мужчину в городе Покровск Донецкой области. Его задержали.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.
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