В Павлограде 5 пострадавших из-за ракетной атаки на город

Враг атаковал Павлоград, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Предварительно уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений.
Угроза сохраняется, потому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях, – написал Лысак.
Ранее сообщалось о взрывах в Павлограде и движении ракет в направлении города.
Читайте также:
Автор:
На этих выходных Днепр будет праздновать 248 лет со дня…
Стало известно о погибшем в результате ракетного удара по Павлограду,…
На Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и нанес ей тяжелые…
В Днепре временно отменили графики отключения света
На этих выходных Днепр будет праздновать 248 лет со дня основания города. Изначально населенный пункт был запланирован на левом берегу, в черте современного города Новомосковск, но уже через несколько лет его перенесли на правый берег.
Стало известно о погибшем в результате ракетного удара по Павлограду, количество пострадавших увеличилось.
На Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и нанес ей тяжелые телесные повреждения.
В Днепре временно отменили графики отключения света
Павлоград в Днепропетровской области атакуют ракетами.
В Днепре с самого утра есть перебои с водой.
В Днепропетровской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Кривом Роге будут судить 5 участников преступной группы, которые обманывали граждан по мошеннической схеме.
Интересная информация!
В Павлограде горел гостинично-ресторанный комплекс.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!