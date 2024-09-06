В Павлограде 30 пострадавших из-за ракетных обстрелов, в ГСЧС показали последствия атаки (ФОТО)

В Павлограде возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов.

Российские войска совершили атаку по Павлограду. Предварительно 1 человек погиб, еще 30 – пострадали, сообщили в ГСЧС.

Поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек.

На месте удара работают психологи ГСЧС, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Трое из пострадавших – дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет. Среди людей, которые находятся в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы спасти их, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В ГСЧС обнародовали фото последствий ракетной атаки на город.

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