В Павлограде 19-летний юноша дважды в неделю похищал чужой транспорт

Серийный похититель был задержан в конце октября.
Как рассказали в полиции, 30 сентября к ним обратился местный житель и сообщил о похищении его мотоцикла, который он оставил на одной из улиц города. Через неделю, 8 октября, стало известно о еще одном угоне транспорта. В этот раз это был автомобиль. Владелец автомобиля рассказал, что вечером припарковал машину у дома, а утром ее уже там не было.
Позже выяснилось, что к похищениям причастен 19-летний юноша. Задержанный показал, где спрятал мотоцикл и авто, после чего правоохранители вернули транспорт владельцам.
25 октября следователи Павлоградского РИН сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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