В Павлограде 15-летняя девушка выпала из окна третьего этажа, когда пыталась спуститься по шторам

В Павлограде девушка-подросток выпала из окна.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 16 августа, в 18.37.

По предварительной информации, 15-летняя девушка пыталась спуститься по шторам с третьего этажа.

Самодельная веревка не выдержала и девушка упала с высоты.

О состоянии ее здоровья не сообщается.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине полиция задержала преступную группу за сексуальную эксплуатацию малолетнего и сбыт детской порнографии.

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