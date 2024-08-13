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В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни

Сегодня 14:31
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В Днепре в парке Глобы цветут тыквы и дыни.

Новости Днепра про В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни

На одной из клумб, где созревают популярные летние овощи, уже появились первые плоды. Совсем скоро будет яркий урожай тыквы и дынь.

Об этом сообщили в «Файный город Днепр» на Facebook.

“В парке Глобы пышно цветут тыквы и дыни. Уже даже появились первые плоды. Ждем яркого урожая!”, — говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением некоторые жители возмущаются тем, что среди города появляется все больше грядок с овощами вместо клумб с цветами. Однако есть и те, кто говорит, что это правильный подход, и детям будет интересно увидеть, как растут огородные растения. А некоторые даже шутят, что сейчас новое течение в оформлении парков.

Новости Днепра про В парке Глобы в Днепре созревают тыквы и дыни

Напомним, ранее мы писали, что в парке Глобы неожиданно начали созревать кабачки.

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