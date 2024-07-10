В парках Днепра искали взрывчатку

Сотрудники полиции провели наружное обследование 203 помещений. Никакие взрывные предметы не были найдены. Информация о заминировании не подтвердилась.

Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра.

Вчера, 9 июля, на электронную почту колл-центра СБУ поступило 1 уведомление о заминировании торговых центров, школ и парков нашего города.

Заминировали школы, парки и ТЦ в Днепре.

В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

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