В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

По уточненной информации от руководителя ОВА Сергея Лысака, из-за утреннего ракетного удара в Днепре повреждено еще и жилье горожан. Три дома – двух- и пятиэтажки. А также детсад, административные, складские и производственные здания, а также техника.
Но люди не пострадали.
Утром 15 февраля Днепр содрогнулся от серии мощных взрывов. Как позже сообщили в ОВА, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру. Удалось сбить две ракеты Х-101 и Х-59 в Никопольском и Новомосковском районах, уточнили в ВВС.
В целом Украину атаковали 26 ракетами разных типов.
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:
Что из этого прилетело в Днепр и район не уточняется.
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