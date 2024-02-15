В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

По уточненной информации от руководителя ОВА Сергея Лысака, из-за утреннего ракетного удара в Днепре повреждено еще и жилье горожан. Три дома – двух- и пятиэтажки. А также детсад, административные, складские и производственные здания, а также техника.

Но люди не пострадали.

Ракетный обстрел Днепра 15 февраля – что известно?

Утром 15 февраля Днепр содрогнулся от серии мощных взрывов. Как позже сообщили в ОВА, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру. Удалось сбить две ракеты Х-101 и Х-59 в Никопольском и Новомосковском районах, уточнили в ВВС.

В целом Украину атаковали 26 ракетами разных типов.

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Что из этого прилетело в Днепр и район не уточняется.

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