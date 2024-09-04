В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также известно, что ракетный удар сильно повредил гостиницу: разрушен с 1 по 3 этажа.
Понівечено чотири автівки.
Также известно о повреждениях аптеки и магазинов.
Напомним, утром враг атаковал Кривой Рог, известно о пяти пострадавших, среди них — 10-летняя девочка.
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