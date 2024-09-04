В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

В результате атаки россиян изуродованы объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также известно, что ракетный удар сильно повредил гостиницу: разрушен с 1 по 3 этажа.

Понівечено чотири автівки.

Также известно о повреждениях аптеки и магазинов.

Напомним, утром враг атаковал Кривой Рог, известно о пяти пострадавших, среди них — 10-летняя девочка.

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