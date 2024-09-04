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В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

Сегодня 08:53
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В результате атаки россиян изуродованы объекты гражданской инфраструктуры.

Новости Днепра про В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также известно, что ракетный удар сильно повредил гостиницу: разрушен с 1 по 3 этажа.

Новости Днепра про В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

Понівечено чотири автівки. 

Новости Днепра про В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой Рог

Также известно о повреждениях аптеки и магазинов.

Напомним, утром враг атаковал Кривой Рог, известно о пяти пострадавших, среди них — 10-летняя девочка.

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Новости Днепра про В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой РогУкраїнська Новости Днепра про В отеле разрушены два этажа: в ОВА показали последствия вражеской атаки на Кривой РогРусский

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