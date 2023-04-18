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В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

Сегодня 23:14
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Слава ЗСУ!

Новости Днепра про В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

На окраине Днепра был сбит 1 шахед, — об этом сообщили в воздушном командовании «Схід».

Новости Днепра про В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

Кроме того, как стало известно, в Запорожской области было сбито 6 беспилотников.

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