В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

Кроме того, как стало известно, в Запорожской области было сбито 6 беспилотников.

На окраине Днепра был сбит 1 шахед, — об этом сообщили в воздушном командовании «Схід».

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением.

Зонт сегодня не понадобится!

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