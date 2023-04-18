В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

На окраине Днепра был сбит 1 шахед, — об этом сообщили в воздушном командовании «Схід».
Кроме того, как стало известно, в Запорожской области было сбито 6 беспилотников.
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Днепр продолжает снабжать бойцов на передовой необходимой техникой и снаряжением.
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб гитарист рок-группы SilverTown, командир отделения артрозведки с позывным "Монах" Андрей Касенюк.
Российская армия снова атаковала Никопольский район Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.
В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений.
Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт.
На одном из кладбищ провели большую панихиду и почтили память павших защитников Украины в войне с рф.
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который помогал оккупантам и корректировал огонь по позициям ВСУ.
В Днепре и области частично возобновили подачу воды.
В Днепре в понедельник, 17 апреля, на улице Байкальской в районе станции 193 км прорвало канализационную трубу.
В Днепре лечат беременную офицера ВСУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!