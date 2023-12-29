В Офисе Генпрокурора показали фото с последствиями ракетных ударов по Днепру

В результате вражеских обстрелов в городе повреждены роддом, торговый центр, многоэтажные дома и автомобили. Также в департаменте гуманитарной политики сообщили, что повреждены 2 школы и библиотека.
К сожалению, пять горожан погибли, более двадцати человек получили ранения, среди них ребенок.
Сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы, правоохранители проводят первоочередные следственные мероприятия по фиксированию преступлений, совершенных армией страны-агрессора.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Отметим, это была самая массированная атака по Украине. Враг применил 158 воздушных целей: ракеты разного типа, беспилотники. Наши защитники уничтожили 114 из них.
Видео с мест «прилетов» от полиции:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за массированного ракетного удара есть изменения в работе общественного транспорта: детали.
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