Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепции

В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепции

Сегодня 15:34
просмотров

В лифте днепровского жилищного комплекса в аптечку положили необычный предмет "первой необходимости".

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«

Кто-то решил, что презервативы должны быть в лифте «на всякий случай».

Особенно часто использовать аварийные ящики в лифте начали в Киеве во время масштабных атак на критическую инфраструктуру в 2022 году.

В аварийные боксы обычно кладут успокаивающее, воду и другие вещи.

В днепровском боксе есть влажные салфетки, презервативы, бинты и лекарства.

Читайте также:

Новости Днепра про В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепцииУкраїнська Новости Днепра про В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепцииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге задержан руководитель ОО, который за 10 тыс долларов помогал уклониться от мобилизации
Новости Днепра
Сегодня 13:35
В Кривом Роге задержан руководитель ОО, который за 10 тыс долларов помогал уклониться от мобилизации

Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной…

В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера
Новости Днепра
Сегодня 12:50
В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера

Полиция Синельниковщины объявила подозрения двум несовершеннолетним за кражу скутера.

Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»
Новости Днепра
Сегодня 12:01
Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»

Бывший главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер подал иск в…

В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого
Новости Днепра
Сегодня 11:18
В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого

В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили…

Последние новости

В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты
В Украине в 2024 году существенно вырастут цены на сигареты

В этом году в Украине снова вырастут цены на сигареты.

Сегодня 14:11
2
просмотров
В Кривом Роге задержан руководитель ОО, который за 10 тыс долларов помогал уклониться от мобилизации
В Кривом Роге задержан руководитель ОО, который за 10 тыс долларов помогал уклониться от мобилизации

Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Сегодня 13:35
1
просмотров
В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера
В Днепропетровской области двое подростков подозреваются в краже скутера

Полиция Синельниковщины объявила подозрения двум несовершеннолетним за кражу скутера.

Сегодня 12:50
1
просмотров
Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»
Экс-тренер СК Днепр-1 Кучер подал на клуб в суд за долги: в клубе заявили, что это «даже смешно читать»

Бывший главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер подал иск в суд на клуб за долги.

Сегодня 12:01
3
просмотров
В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого
В Днепре задержан 44-летний мужчина за убийство знакомого

В Днепре на улице Леонида Стромцова вчера, 19 января, обнаружили тело 41-летнего мужчины.

Сегодня 11:18
1
просмотров
В Днепре пылал ангар с грузовыми автомобилями
В Днепре пылал ангар с грузовыми автомобилями

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Теробороны.

Сегодня 09:51
4
просмотров
Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, — Лысак
Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, — Лысак

Ночью оккупанты снова обстреливали Никопольщину.

Сегодня 08:46
4
просмотров
Погода на 20 января: в Днепре будет облачно
Погода на 20 января: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета
В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета

В Днепре доцент университета "соблазнился" вяленым мясом и пивом из известного магазина с алкоголем.

Вчера 21:57
8
просмотров
Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом
Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

В Днепре загорелся двухэтажный дом.

Вчера 21:36
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх