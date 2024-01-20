В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепции

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«
Кто-то решил, что презервативы должны быть в лифте «на всякий случай».
Особенно часто использовать аварийные ящики в лифте начали в Киеве во время масштабных атак на критическую инфраструктуру в 2022 году.
В аварийные боксы обычно кладут успокаивающее, воду и другие вещи.
В днепровском боксе есть влажные салфетки, презервативы, бинты и лекарства.
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