В одном из ЖК Днепра заметили необычную аптечку со средствами контрацепции

В лифте днепровского жилищного комплекса в аптечку положили необычный предмет "первой необходимости".

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«

Кто-то решил, что презервативы должны быть в лифте «на всякий случай».

Особенно часто использовать аварийные ящики в лифте начали в Киеве во время масштабных атак на критическую инфраструктуру в 2022 году.

В аварийные боксы обычно кладут успокаивающее, воду и другие вещи.

В днепровском боксе есть влажные салфетки, презервативы, бинты и лекарства.

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