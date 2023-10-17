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В одном из супермаркетов Днепра чуть не умерла сотрудница: что известно

Сегодня 11:02
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В супермаркете Днепра сотруднице стало плохо на работе.

Новости Днепра про В одном из супермаркетов Днепра чуть не умерла сотрудница: что известно

На днях днепровские медики спасали женщину, которой стало плохо на работе. Как рассказал сотрудник Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД Виктор Пальчинский, «скорую» вызвали работники супермаркета АТБ, которые увидели, что их коллеге нужна помощь.

Сотрудники супермаркета рассказали медикам, что женщина почувствовала внезапную невыносимую головную боль, которая сопровождалась головокружением, тошнотой и жжением в теле. Фельдшеры осмотрели больную, ее состояние оценили как критическое, поэтому врачи приступили к оказанию экстренной медицинской помощи.

В помощь вызвали еще одну реанимационную бригаду медиков. Впрочем, при стабилизации состояния в машине «скорой» у пациентки наступили остановка дыхания и сердечной деятельности.

Начата сердечно-легочная реанимация! К счастью, все удалось, сердечный ритм восстановился! Больную госпитализировали в ближайшее реанимационное отделение! – отметил медик.

Сейчас женщина под наблюдением врачей.

Новости Днепра про В одном из супермаркетов Днепра чуть не умерла сотрудница: что известно

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