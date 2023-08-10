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В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

Сегодня 15:02
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В сквере Ивана Старова сделали новое освещение.

Новости Днепра про В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

На днях в сквере Ивана Старова подключили к LED-освещению парковые скамейки-качели, которые поставили здесь в июне. Кроме этого, засветились гигантские одуванчики, украшающие центральную аллею неподалеку от храма.

В департаменте отметили, что горожане неоднократно просили обустроить освещение в сквере, чтобы с наступлением темноты было комфортно и безопасно гулять.

Новости Днепра про В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

Новости Днепра про В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

Новости Днепра про В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

Новости Днепра про В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

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