В одном из районов Днепропетровской области сократили комендантский час

В Никопольщине снова изменили продолжительность комендантского часа.

В Никопольском районе сократили продолжительность комендантского часа ночью. Теперь он единый для всех общин. Начинается в 23:00 и заканчивается в 4:00. Изменения вступят в силу с 1 июня. Об этом говорится в документе, который подписал глава Никопольского РВА Євген Евтушенко.

Во время комендантского часа запрещена работа магазинов, заведений общепита, а также передвижение по городу или поселку без наличия специального пропуска от военной администрации.

За соблюдением правил следят полицейские и патрульные.

Заметим, что в большинстве городов области ограничения на передвижение в ночь действуют с 00:00 до 5:00.

Напомним, в последний раз продолжительность комендантского часа в Никопольском районе меняли в феврале этого года. Тогда из-за мощных обстрелов его продлили для некоторых общин, которые находятся под прицелом вражеской артиллерии.

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