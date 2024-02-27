В одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО)

В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого дыма видно издалека.

Как выяснилось, это горит сухостой.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отметим, только за минувшие сутки на территории Днепропетровщины произошло 56 пожаров в экосистемах, общая площадь которых достигла более 48 га. Большинства из этих пожаров можно было бы избежать, если бы граждане придерживались установленных ограничений и мер безопасности, отмечают в ГСЧС.

Поэтому призываем всех — будьте максимально осторожны с огнем, не жгите сухостой!

Также отметим, что сжигание листьев и травы в Украине является незаконным и предусматривает административную, а иногда и уголовную ответственность. Кроме того, во время действия военного положения сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям.

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