В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
В Криворожском районе изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается в 23:00 и заканчивается в 5:00.
“Уважаемые, к большому сожалению, война продолжается, но и наше единство становится крепче. Сейчас мы должны быть как стена друг для друга, помогать и защищать друг друга, пока наши Вооруженные Силы защищают нас. Прошу соблюдать определенное время”, — написал глава РВА
Данное решение вступает в силу с 13 декабря.
Напомним, в Днепре комендантский час длится с 00:00 часов до 5 часов утра.
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