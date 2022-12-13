В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час

На Криворожье сократили комендантский час.

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

В Криворожском районе изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается в 23:00 и заканчивается в 5:00.

“Уважаемые, к большому сожалению, война продолжается, но и наше единство становится крепче. Сейчас мы должны быть как стена друг для друга, помогать и защищать друг друга, пока наши Вооруженные Силы защищают нас. Прошу соблюдать определенное время”, — написал глава РВА

Данное решение вступает в силу с 13 декабря.

Напомним, в Днепре комендантский час длится с 00:00 часов до 5 часов утра.

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