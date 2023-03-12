В одном из районов Днепра с полуночи нет света: что известно

В частности, на отсутствие света жалуются жители проспекта Гагарина и Запорожского шоссе.
Эту информацию подтвердили и в горсовете Днепра.
По сообщению горсовета, с полуночи и до утра в отдельных районах города, в частности, по просп. Гагарина, Запорожскому шоссе и прилегающим улицам отсутствует свет. Информация об обесточивании и его причинах на сайтах и телеграммах каналах частных энергетических компаний ДТЭК и ЦЭК в настоящее время отсутствует.
Впрочем, ранее в ДТЭК предупреждали о возможности аварийных отключений, которые начались из-за недавних обстрелов.
Кроме этого, накануне в КП «Теплоэнерго» было зафиксировано два краткосрочных обесточения (40 и 60 минут) частными энергетическими компаниями домовых котельных по ул. Береговой и просп. Гагарина.
Также было отключение электропитания частной энергетической компанией ДТЭК повышающей насосной станции (ПНС) по просп. Гагарина. Из-за чего было понижение давления на верхних этажах в нескольких домах.
Отметим, что сейчас в Днепре нет стабилизационных отключений света, а трамваи и троллейбусы курсируют как обычно.
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