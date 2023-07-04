В одном из районов Днепра каждый день выбрасывают котят на автостоянку

В Днепре на левобережном кто-то постоянно подбрасывает котят на местную парковку.

На Левобережном-2 ежедневно выбрасывают котят. По словам днепрянки Надежды, кто подбрасывает животных на автостоянку и под супермаркет АТБ. Местная жительница утверждает, что часть четырехлапых умирает, потому что их никто не забирает. На днях удалось спасти одну из кошечек, которую оставили на произвол судьбы.

Днепр. Снова подброшенный котенок, очень красивая девочка. Каждый день кто-то выбрасывает в том же районе. Надеются на добрых людей? Как это назвать? На стоянке маленькая кошечка появилась к вечеру, здесь уже есть 3 собаки, оставить негде сторожа, — говорится в приюте «Верность».

Что интересно, кошечка уже приучена к лотку, то есть предыдущий хозяин хотел оставить животное у себя, а затем передумал и выбросил на улицу.

Если вы хотите приютить животное, то детали можно узнать ТУТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: