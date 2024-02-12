В одном из парков Днепра исчезли лавочки

Но «зрады» нет – лавочки забрали на ремонт.
Об этом сообщили на Facebook-странице департамента парков и рекреаций ДМР.
КП «Городская инфраструктура» запланировало ремонт скамеек и урн, стоящих на главной аллее сквера Зеленый Гай. Так что если не найдете мест для сидения — знайте, что они на реставрации.
В планах отремонтировать лавочки также в Западном сквере.
Внимание посетителям парка Зеленая Роща и Сквера Западный. КП Городская инфраструктура информирует о проведении работ по ремонту скамеек и урн, которые находятся на главной аллее парка Зеленый Гай. Они временно убраны и будут возвращены в течение нескольких недель. В скором времени подобные работы также проведут в Сквере Западный. Итак, предупреждаем о временном отсутствии лав и урн! – говорится в сообщении.
Отметим, лавочки в Днепре постоянно страдают от вандалов. От них отрывают спинки, разбирают на дрова, а иногда оставляют только каркас, приваренный к асфальту.
Напомним, ранее лавочки исчезли на Монастырском острове.
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