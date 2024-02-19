Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Сегодня 16:48
просмотров

В Днепре обустроили зону для тренировки собак.

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

В парке «Зеленый Гай» появилось оборудование для тренировки собак.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Как отметили коммунальщики, люди давно просили, чтобы в парке сделали зону для тренировки домашних питомцев.

В Зеленом Гае достаточно подходящая для этого локация, ведь места хватает, чтобы собаки побегали, поиграли и свободно себя чувствовали. Теперь здесь установлены разной высоты барьеры, наклонная стена и комплекс, который называется «окоп».

Все это оборудование направлено на формирование дисциплинированности, физического развития, улучшения координации и ловкости у собачек. Оборудование предназначено для использования как опытными кинологами, так и обычными любителями прогулок со своими пушистыми любимцами, говорится в сообщении.

Владельцы собак уже протестировали новые аттракционы вместе со своими питомцами. В частности, кинологиня с 35-летним стажем Марина, привела сюда своих трех пушистиков, которые с удовольствием поиграли на полосе препятствий.

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Есть полоса преград.

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Различные конструкции по которым можно побегать.

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Также есть скамейки с интересным собачьим дизайном.

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

Читайте также:

Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собакУкраїнська Новости Днепра про В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собакРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:22
Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи…

Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины
Новости Днепра
Сегодня 15:06
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за…

Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось
Новости Днепра
Сегодня 14:33
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную…

В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина
Новости Днепра
Сегодня 14:28
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Сегодня, 19 февраля, в Днепре более 120 домов остались без…

Последние новости

В Днепровской РВА официально появился новый глава: что известно
В Днепровской РВА официально появился новый глава: что известно

Новые кадровые назначения произошли в области.

Сегодня 17:43
6
просмотров
Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция
Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи товаров либо услуг в Instagram, Facebooк и других социальных сетях в Украине необходимо быть зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. Зарегистрировать ФОП можно в любом городе, но уплаченные налоги будут автоматически «идти» в…

Сегодня 17:22
3
просмотров
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах

Кругосветный круиз - это длительный круизный маршрут, который охватывает несколько континентов и длится несколько месяцев. Эти эпические путешествия позволяют путешественникам обогнуть земной шар по морю и посетить множество мест по пути.

Сегодня 16:30
9
просмотров
В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад
В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

В ТРК "Апполо" анонсировали дату открытия торгового центра, который месяц назад разрушила ракета.

Сегодня 15:54
3
просмотров
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой

Никогда не трогайте подозрительные предметы, а сразу звоните "101" или "102"!

Сегодня 15:21
4
просмотров
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за границу, сообщили в ведомстве.

Сегодня 15:06
1
просмотров
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную стоянку, чтобы соседи не могли оставлять там машины.

Сегодня 14:33
7
просмотров
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Сегодня, 19 февраля, в Днепре более 120 домов остались без отопления.

Сегодня 14:28
8
просмотров
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

В начале февраля стало известно, что здание, где находился кинотеатр «Спутник» ждет реконструкция. Вместо залов для просмотра фильмов тут сделают административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр.

Сегодня 14:22
6
просмотров
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку

Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог.

Сегодня 13:18
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх