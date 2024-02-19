В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

В Днепре обустроили зону для тренировки собак.

В парке «Зеленый Гай» появилось оборудование для тренировки собак.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Как отметили коммунальщики, люди давно просили, чтобы в парке сделали зону для тренировки домашних питомцев.

В Зеленом Гае достаточно подходящая для этого локация, ведь места хватает, чтобы собаки побегали, поиграли и свободно себя чувствовали. Теперь здесь установлены разной высоты барьеры, наклонная стена и комплекс, который называется «окоп».

Все это оборудование направлено на формирование дисциплинированности, физического развития, улучшения координации и ловкости у собачек. Оборудование предназначено для использования как опытными кинологами, так и обычными любителями прогулок со своими пушистыми любимцами, говорится в сообщении.

Владельцы собак уже протестировали новые аттракционы вместе со своими питомцами. В частности, кинологиня с 35-летним стажем Марина, привела сюда своих трех пушистиков, которые с удовольствием поиграли на полосе препятствий.

Есть полоса преград.

Различные конструкции по которым можно побегать.

Также есть скамейки с интересным собачьим дизайном.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: