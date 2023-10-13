В одном из городов Днепропетровщины сегодня услышат взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня в Кривом Роге будет громко – там прозвучат взрывы.

Но без паники – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК», а в 14:00 – в карьере «Южный». Громко будет в Ингулецком, Саксаганском и Центрально-Городском районах.

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Однако не игнорируйте воздушные тревоги!

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