В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

Сегодня, 14 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв. Причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра также могут услышать взрывы.

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