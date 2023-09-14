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В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня 09:00
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Без паники!

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 14 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв. Причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги! 

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра также могут услышать взрывы. 

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