В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Сегодня, 20 декабря, в Кривом Роге будет громко – с 9:00 до 15:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, причин для беспокойства нет.
Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги.
Напомним, ранее мы писали, что ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно.
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