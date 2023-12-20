В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Важное предупреждение!

Сегодня, 20 декабря, в Кривом Роге будет громко – с 9:00 до 15:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, причин для беспокойства нет.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги.

Напомним, ранее мы писали, что ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно.

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